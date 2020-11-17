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Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı 5 il 16 adreste uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan operasyona 120 polis katıldı. 13 şüpheli yakalanırken aramalarda 978 gram uyuştucu ele geçirildi.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 17.11.2020 10:09 ABONE OL
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Erzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonun gerçekleştiği illerde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen 16 adrese özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 120 polis ile eş zamanlı baskın düzenlendi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda kapılar koçbaşı ile kırılarak evlere girildi ve narkotik dedektör köpeklerin de katılımıyla 978 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan aramalarda 2 adet kuru sıkı tabanca, 109 adet fişek, 978 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını
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