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Uyuşturucu zanlısından şok tepki! “Utanmıyor musun?”

’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliden biri kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarını önce tehdit etti, sonra “Utanmıyor musun?” diye tepki gösterdi.

İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 17:45 Son Güncelleme: 17.11.2020 17:46 ABONE OL
Uyuşturucu zanlısından şok tepki! “Utanmıyor musun?”

Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray'ın Yeşilova beldesine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Yeşilova Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakası önceden belirlenen otomobili takibe aldı. Beklenen 68 AAC 205 plakalı otomobilin gelmesi üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri aracı durdurdu. İlk olarak araç sürücüsü Ömer K. (34) ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet D. (50) ve Erdal İ. (35) etkisiz hale getirildi. Araçta, araç çevresinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

ŞOKE EDEN TEPKİ: UTANMIYOR MUSUN!

Gözaltına alınan şüphelilerden 50 yaşındaki Mehmet D. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Utanmıyor musun?" diye seslenirken, bir süre sonra da tehdit etti. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Uyuşturucu zanlısından şok tepki! “Utanmıyor musun?”
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