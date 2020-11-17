Uzi bile bulunmuştu! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 tutuklama!

Adana'da polisin, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik olarak düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklanırken, 2'si yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında karantina altında alındı.

DÜĞMEYE BASILDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan izinle birlikte teknik ve fiziki takibe başlamış, kent merkezinde faaliyet gösteren suç örgütünü deşifre ederek ve operasyon için düğmeye basmıştı.

30 ADRESE OPERASYON

Adana, İstanbul ve Gaziantep'te 14 Kasım'da şafak vakti 30 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Özel Harekat Polisleri tarafından demir kapıları, koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2'si de koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine karantina altında tutulmak üzere serbest bırakıldı.

UZİ DE BULUNMUŞTU!

Öte yandan, Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin, son 6 ayda düzenlediği operasyonlar kapsamında da 6 adet uzi marka hafif makineli silah, 20 ruhsatsız tabanca, 691 mermi, 67 av tüfeği ve 20 bin muşta, bıçak, kama ve kılıç ele geçirilmişti.