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Yardım tırı ’dan ’e ulaştı

Belediyesi ve Adıyaman Valiliği tarafından depremzedelere ulaştırılması için ’e gönderilen yardım tırı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 17.11.2020 17:05 ABONE OL
Yardım tırı Adıyaman’dan İzmir’e ulaştı

Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Valiliği tarafından İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölge halkına destek için hazırlanarak İzmir'e gönderilen yardım tırı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Gıda malzemeleriyle battaniyelerin yer aldığı yardım tırının İzmir'e ulaştığını açıklayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "İzmirli kardeşlerimize bir nebze olsun destek olabilirsek ne mutlu bize" dedi.

"Millet olarak bizleri güçlü kılan en önemli özelliklerimizden bir tanesi de böyle zor günde bir araya gelmemizdir" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kılınç, deprem konusunda kendilerinin de gerekli çalışmaları sürdürdüğünü dile getirdi.

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Yardım tırı Adıyaman’dan İzmir’e ulaştı
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