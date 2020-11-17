‘Yüksek ses’ kavgasına 15 yıl hapis

İstanbul'da gece evinde yükseksesle müzik dinleyenŞ.Ö. ve arkadaşıE.B. ile yan komşusuG.İ. arasında tartışmaçıktı. G.İ., hakaret ederek2 genci aşağıya çağırdı. Ş.Ö. (37) ve E.B.aşağıya indikleri anda G.İ. (50) bıçak vesopayla, arkadaşı M.K. ise taşla saldırdı.Darp raporu alan Ş.Ö. veE.B., G.İ. ve M.K.'den şikayetçioldu. İstanbul AsliyeCeza Mahkemesi'nde görülendavada G.İ.'ye 2 yıl 11 ayhapis cezası verildi. Yargıtay3. Ceza Dairesi, kararıbozdu. Sanık G.İ.'nin 'kastenöldürmeye teşebbüs'ten15 yıla kadarhapis istemiyle yargılanmasıiçin, davadosyasının Nöbetçiİstanbul AğırCeza Mahkemesi'negönderilmesinehükmedildi.