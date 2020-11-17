‘Yüksek ses’ kavgasına 15 yıl hapis

İstanbul'da gece evinde yüksek
sesle müzik dinleyen
Ş.Ö. ve arkadaşı
E.B. ile yan komşusu
G.İ. arasında tartışma
çıktı. G.İ., hakaret ederek
2 genci aşağıya çağırdı. Ş.Ö. (37) ve E.B.
aşağıya indikleri anda G.İ. (50) bıçak ve
sopayla, arkadaşı M.K. ise taşla saldırdı.
Darp raporu alan Ş.Ö. ve
E.B., G.İ. ve M.K.'den şikayetçi
oldu. İstanbul Asliye
Ceza Mahkemesi'nde görülen
davada G.İ.'ye 2 yıl 11 ay
hapis cezası verildi. Yargıtay
3. Ceza Dairesi, kararı
bozdu. Sanık G.İ.'nin 'kasten
öldürmeye teşebbüs'ten
15 yıla kadar
hapis istemiyle yargılanması
için, dava
dosyasının Nöbetçi
İstanbul Ağır
Ceza Mahkemesi'ne
gönderilmesine
hükmedildi.