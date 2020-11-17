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‘Yüksek ses’ kavgasına 15 yıl hapis

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 17.11.2020 ABONE OL
‘Yüksek ses’ kavgasına 15 yıl hapis
İstanbul'da gece evinde yüksek sesle müzik dinleyen Ş.Ö. ve arkadaşı E.B. ile yan komşusu G.İ. arasında tartışma çıktı. G.İ., hakaret ederek 2 genci aşağıya çağırdı. Ş.Ö. (37) ve E.B. aşağıya indikleri anda G.İ. (50) bıçak ve sopayla, arkadaşı M.K. ise taşla saldırdı. Darp raporu alan Ş.Ö. ve E.B., G.İ. ve M.K.'den şikayetçi oldu. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada G.İ.'ye 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kararı bozdu. Sanık G.İ.'nin 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması için, dava dosyasının Nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi.
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‘Yüksek ses’ kavgasına 15 yıl hapis
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