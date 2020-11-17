Yürek yakan yangın mercek altına alındı

İstanbul Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nin yangında küle dönmesiyle ilgili savcılık detaylı bir soruşturma başlattı. Cami İmamı Mustafa Coşkun ile eşi Havva Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 kişinin ifadesi alındı. İmam Coşkun, "Şile'deydim. Eşim, 11.00 sularında arayarak 'Evde değişik koku var' dedi. Yedek anahtar, karşımızdaki yalının güvenliğindedir. Güvenlikçi Zeki M.'yi aradım. Yalının teknisyeni Vahdettin Bey'in kontrol etmesini istedim. Daha sonra Zeki M.'yi aradım, 'sıkıntı yok' dedi. 13.10'da eşim aradı ve kadınlar bölümünün yandığını söyledi" şeklinde konuştu.Coşkun şöyle devam etti: "11 Kasım'da duvarı, lojman giriş kapısını ve bahçedeki duvarı boyamıştım. Tiner kalmıştı. Boya bitti ancak bu tiner, evin dışında bahçede bulundu. Yangınla alakası yok"Büyük bölümü yanan caminin bir restorasyon projesi kapsamında bir süre önce 3 boyutlu lazer tarama kayıtlarının alındığı ortaya çıktı. Çalışmayı hazırlayan Harita Mühendisi Fahrettin Doğan Tekin, "2 milyon renkli noktayla caminin her ayrıntısının dijital kaydı var. Bu verileri kullanarak yapının birebir tüm ölçülerini çıkarıp yeniden hayat bulmasını sağlayabiliriz" dedi.