20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Koronavirüs gündemi ile gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarında bulundu. Ülkemizde son dönemlerde corona vaka sayısındaki artış nedeniyle yeni önlem ve tedbir kararları alındı. Alınan resmi kararların açıklanması ile birlikte kısıtlamalara yönelik araştırmalar da başlamış oldu. Kısıtlama kararlarının içerisinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayları da bulunuyor. Bu bağlamda; 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SON DAKİKA!

20 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek." denildi.

İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayları…