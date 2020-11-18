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20 yaş altı haberi: ne zaman, saat kaçta başlıyor?

ile ilgili haberleri yakından takip edilirken koronavirüs gündemi ile gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar doğrultusunda ile ilgili detaylar da açıklandı. Alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında neler? , saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 18.11.2020 07:36 Son Güncelleme: 18.11.2020 07:48 ABONE OL
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Koronavirüs gündemi ile gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan açıklamalarında bulundu. Ülkemizde son dönemlerde corona vaka sayısındaki artış nedeniyle yeni önlem ve tedbir kararları alındı. Alınan resmi kararların açıklanması ile birlikte kısıtlamalara yönelik araştırmalar da başlamış oldu. Kısıtlama kararlarının içerisinde 20 yaş altı detayları da bulunuyor. Bu bağlamda; ne zaman, saat kaçta başlıyor? neler?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SON DAKİKA!

20 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek." denildi.

İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayları…

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede," 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek." denildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;

Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor?
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