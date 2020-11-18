50 suç kaydı bulunan hırsız yakalandı! Azılı hırsız tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece ve Avcılar'da bulunan 2 farklı adrese girerek hırsızlık yapan şüpheli Beratcan G. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



EMANET ARABA ÇALDIĞI ORTAYA ÇIKTI



Avcılar Ambarlı Mahallesi Nadas Sokak'ta bulunan bir adreste hırsızlık olayı yaşandı. 21 Eylül günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, şüphelinin kapısı kilitlenmemiş evleri hedef aldığı ortaya çıktı. Kapıyı kart kullanarak açan ve içeri giren hırsızın 10,500 lira nakit para, bir adet akıllı telefon, bir adet kimlik ve ehliyet, banka kartı, ev sözleşmesi ve o sırada emanet olarak bulunan bir arabayı çaldığı belirtildi.





KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAKAYI ELE VERDİ



Şüpheli Beratcan G.'nin son olarak Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde bulunan bir eve girerek hırsızlık olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 11 Ekim günü sabah saatlerinde Gediz Sokak üzerinde bulunan bir eve giren şüphelinin, evde bulunan bir miktar ziynet eşyasını çaldığı belirtildi. Gündüz vakti hırsızlık yapan şüpheli, bölgede bulunan güvenlik kameralarına takıldı. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.





50 ADET SUÇ KAYDININ BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Şüpheli Beratcan G., 10 Kasım günü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin farklı suçlardan toplamda 50 adet kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.