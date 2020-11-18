6 çocuğunun annesi eşine acımadı

Kahramanmaraş'ta, eşinin tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Seyyar satıcı Taner Şahin (32), önceki gün Dulkadiroğlu ilçesindeki akrabalarında kalan eşi Serpil Şahin (28) ile konuşmaya gitti. Ancak Taner Şahin'in kıskançlığı nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkaran Taner Şahin, 6 çocuğunun annesi eşine kurşun yağdırdı. Saldırgan kaçarken, karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Serpil Şahin, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen dün sabah yaşamını yitirdi. Polis tarafından yakalanan Taner Şahin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı koca tutuklandı.