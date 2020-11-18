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Adım adım kodu alma işlemi nasıl yapılır? uygulaması veya SMS ile HES kodu nasıl alınır?

Koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbir kararlarından biri de hayatın birçok alanında karşımıza çıkan kodu uygulaması olmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar kodun temini ile alakalı detayları araştırmaya başladı. Telefonlarınıza indirebileceğiniz uygulaması veya SMS ile alma gibi iki farklı alma yöntemi bulunan koda ilişkin tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? Hayat Eve Sığar uygulaması veya SMS ile HES kodu nasıl alınır? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 18.11.2020 15:02 ABONE OL
Adım adım HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? Hayat Eve Sığar uygulaması veya SMS ile HES kodu nasıl alınır?

Koronavirüs pandemisi nedeni ile hayatın birçok alanında kodu alma zorunluluğu bulunuyor. HES kodu almak için üç farklı yöntem mevcut. Kişiler, çeşitli sebeplerden ötürü ihtiyaç duydukları HES kodunu SMS, E Devlet ve uygulaması aracılığıyla alabiliyor. Peki HES kodu nasıl alınır, sorgulama nasıl yapılır? SMS, E Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma işlemleri…

HES KODU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? HES KODU NEDİR, NE İŞE YARAR?

HES kodu alma işlemi yapmak isteyen binlerce vatandaş konuyla ilgili araştırmalarına devam ederken bilindiği üzere bu kodun temini için iki farklı yöntem bulunuyor. Vatandaşlar telefonlarından gönderecekleri SMS ile beraber işlemlerini tamamlayabiliyor. Dilerlerse Hayat Eve Sığar uygulamalarını telefonlarına indirerek bu kodun temini sağlayabiliyor.

Adım adım HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? Hayat Eve Sığar uygulaması veya SMS ile HES kodu nasıl alınır?

SMS İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ

kodu uygulaması ya da yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden " Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. " Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e olarak atılır.

Örnek: 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

HES KODU NEDİR?

HES KODU SEYAHAT İZİN BELGESİ YERİNE GEÇMEZ !!!

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Adım adım HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? Hayat Eve Sığar uygulaması veya SMS ile HES kodu nasıl alınır?

HES KODU NE İŞE YARIYOR?

kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulamadır.

Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla kodu alacak. kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

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Adım adım HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? Hayat Eve Sığar uygulaması veya SMS ile HES kodu nasıl alınır?
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