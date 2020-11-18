Adım adım HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? Hayat Eve Sığar uygulaması veya SMS ile HES kodu nasıl alınır?

Koronavirüs pandemisi nedeni ile hayatın birçok alanında HES kodu alma zorunluluğu bulunuyor. HES kodu almak için üç farklı yöntem mevcut. Kişiler, çeşitli sebeplerden ötürü ihtiyaç duydukları HES kodunu SMS, E Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla alabiliyor. Peki HES kodu nasıl alınır, sorgulama nasıl yapılır? SMS, E Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma işlemleri…

HES KODU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? HES KODU NEDİR, NE İŞE YARAR?

HES kodu alma işlemi yapmak isteyen binlerce vatandaş konuyla ilgili araştırmalarına devam ederken bilindiği üzere bu kodun temini için iki farklı yöntem bulunuyor. Vatandaşlar telefonlarından gönderecekleri SMS ile beraber işlemlerini tamamlayabiliyor. Dilerlerse Hayat Eve Sığar uygulamalarını telefonlarına indirerek bu kodun temini sağlayabiliyor.