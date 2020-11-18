Akrabadan büyük vurgun! 35 kişiden 3 milyon TL

Kocaeli'de yatırım yapma amacıyla bir daire satın almayı planlayan Mahiye Akçakaya (38) ve Dursun Akçakaya (41) çifti, akrabaları tarafından dolandırıldı. İddiaya göre, daireyi teslim almadan peşin ödeme yapan çift, taahhüt edilen sürede evlerine kavuşamadı. Bunun üzerine kendilerine daireyi satan kişiye senet imzalatan Mahiye Akçakaya ve Dursun Akçakaya, akrabalarının söz konusu senetleri kaçırmasıyla alacaklarından da oldu.

Yatırım yapma ümidiyle ev almayı planlayan ve dolandırılan Mahiye Akçakaya "Yatırım yapmak isterken elimizde avucumuzda ne varsa hepsi gitti. Akraba sandığımız kişiler tarafından dolandırıldık" dedi. İddiaya göre dolandırıcılar bu yöntemle 35 kişiden 3 milyon lira vurgun yaptı.





PARAYI PEŞİN ÖDEDİLER



Kocaeli'nde 2018 yılında yatırım yapma amacıyla daire almayı düşünen çift akrabaları Kemal A. vasıtası ile tanıştıkları Emrullah A. ile masaya oturdu. Şartları beğenen çift, evi satın almaya karar verince müteahhit Emrullah A.'ya 90 bin lira peşin ödeme yaptı.



SİZE BAŞKA DAİRE VERELİM



Ödemenin üzerinden 3 ay geçmesinin ardından Emrullah A.'nın yanında çalışan ve kendilerinin de akrabası olan Yusuf Hasret A., Akçakaya çiftini aradı. Çift, Yusuf Hasret A.'nın kendilerine "Çınarlı'daki daire yerine size başka daire verelim. Yenidoğan'da yeni bir proje var, sizin için daha karlı olur " demesi üzerine teklifi kabul etti. Çift, yapım aşamasında olan proje için 50 bin lira daha nakit ödeme yaptı. Taahhüt edilen sürenin geçmesi üzerine Akçakaya çifti, Emrullah A. hakkında icra takibi başlatarak aracına haciz koydurdu. Olayın ardından Emrullah A. ise, Mahiye ve Duran çiftine 140 bin lira değerinde senet düzenleyerek aracı üzerindeki haczi kaldırdı.





DAİREYİ BAŞKASINA SATMIŞLAR



Yaşanan olaylarından ardından Yusuf Hasret A., bir kez daha Akçakaya çiftini arayarak ilk satın aldıkları dairenin Emrullah A. tarafından bir başka müşteriye satıldığını ve bu nedenle çifte başka bir daire vermek zorunda kaldığını söyleyerek kendisinin de mağdur olduğunu ifade etti. Yeni bir iş kuracağını söyleyerek Mahiye Akçakaya'dan bileziklerini isteyen Yusuf Hasret A., bu bilezikler ile ticaret yapacağını ve elde ettiği karı Mahiye Akçakaya'ya vereceğini söyledi.





BİLEZİK VE SENETLERLE BERABER KAÇTI



Mahiye Akçakaya'dan aldığı yaklaşık 140 gram altın bileziklerle ticaret yapan Yusuf Hasret A., Kocaeli Derince'de kendisine bir ofis açtı. Bu süre boyunca ofise gelip gitmeye başlayan Dursun Akçakaya, Yusuf Hasret A.'nın eski iş arkadaşı Emrullah A.'nın kendisine düzenlediği 160 bin lira değerindeki senetleri de ofise tutmaya başladı. İddiaya göre; eski iş ortağı Emrullah A. tarafından düzenlenmiş senetlerin ofiste tutulduğunu öğrenen Yusuf Hasret A., ele geçirdiği senetlerle beraber kayıplara karıştı.



"BUNLAR ORGANİZE BİR SUÇ ÖRGÜTÜ"



Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Mahiye Akçakaya "Bunlar organize bir suç örgütü. İnsanlara umut satıyorlar. Kar edeceğimizi söyleyip paramızı aldıktan sonra kayıplara karıştılar. Bahsi geçen hiçbir ev teslim edilmedi. Bizzat kendi akrabalarımız tarafından yaklaşık 200 bin lira dolandırıldık. Mahkememiz devam ediyor. Hakkımızı istiyoruz" dedi.



35 KİŞİYİ 3 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR



Yaşadıkları dolandırılma olayının tek mağduru olmadıklarını belirten Mahiye Akçakaya, aynı kişiler tarafından yaklaşık 35 kişinin daha bu yola başvurularak dolandırıldığını ileri sürdü. Mahiye Akçakaya "Bu isimler tarafından dolandırılan tek biz değilmişiz. Bizim gibi yaklaşık 35 kişinin daha olduğunu öğrendik. Bu insanlardan toplamda 3 milyon lira toplanmış. Çok yazık. Hakkımızı istiyoruz" dedi.