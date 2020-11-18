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Arabanın konsoluna 51 cep telefonu saklamışlar!

’nın Ceylanpınar ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 51 cep telefonu konsolun içine gizlenmiş halde bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 18.11.2020 14:32 ABONE OL
Arabanın konsoluna 51 cep telefonu saklamışlar!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 51 cep telefonu ele geçirildi. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırda bulunan Ceylanpınar Gümrük Kapısında Gümrük Muhafaza ekipleri, gerçekleştirdikleri gümrük kontrol işlemlerinde bir araçta yapılan ayrıntılı aramada, otomobilin konsol kısmında oluşturulan gizli bölmede çeşitli markalarda 51 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Arabanın konsoluna 51 cep telefonu saklamışlar!
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