Ardahan beyaz örtüye büründü

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kar yağışı etkili olan Ardahan kent merkezine ilk kar düştü.

Sabah saatlerinde Ardahanlı vatandaşlar, güne beyaz örtü ile uyandı. Çıldır ve Göle ilçelerinde etkili olan kar yağışı, kısa sürede erise de akşam saatlerinden itibaren kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 6, Kars'ta 5, Erzurum'da 4, Ardahan,Tunceli ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 15, Iğdır ve Erzincan'da 11, Ağrı'da 8, Kars ve Erzurum'da 7, Ardahan'da 4 olacağı öngörülüyor. Erzincan'ın Refahiye ilçesi ise sıfırın altında 8 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.