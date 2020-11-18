Ardahan- Göle yolu Cuma günü trafiğe açılıyor

Ardahan'ı Göle ilçesiyle bağlayan karayolu uzun bekleyişin ardından 31/Km. Kısımın ilk etebı çift şerit olarak cuma günü açılarak hizmete giriyor.

Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay "Gözümüz Aydın" duyurusuyla yaptığı açıklamada: yüklenici firmaya ve Ardahan halkına bu güne kadar gösteterilen sabırdan dolayı teşekkür etti.

Atalay, "Gözümüz aydın. Ardahan-Göle yolunun 31 kilometerelik ilk etabı Cuma günü itibariyle çift yönlü olarak trafiğe açılacaktır. Ulaştırma Bakanlığımıza, özellikle her hafta sonu denetlemeye gelen Bölge Müdürümüze, son iki yıldır yoğun bir şekilde çalışan yüklenici firmaya ve özellikle şimdiye kadar göstermiş oldukları sabırdan dolayı da tüm hemşehrilerime teşekkür ederim. Hayırlı olsun." dedi.

Araç sürücülerinin büyük sabırsızlıkla bekledikleri Ardahan- Göle duble yol 20 Kasım 2020 Cuma günü trafiğe açılacak.