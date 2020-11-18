Ayrılık kavgası kanlı bitti

Kocaeli'nin ilçelerinden İzmit'te E.Ö ile F.K isimli sevgililer, kısa bir süre önce ayrıldı. Ancak E.Ö ayrıldığı sevgilisi ile tekrar birlikte olmak için görüşmek istedi. Bunun içinde F.K. isimli kadına ait Kemal Paşa Mahallesinde bulunan iş yerine gitti. İkili arasında başlayan konuşma kısa bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında birbirlerine giren sevgililerden her ikisi de yaralandı. Bu esnada F.K isimli kadın ofisten kaçtı ve sokağa iner inmez polis ekiplerine haber verdi.

Ofiste bacağından yaralanan E.Ö'yü görenlerde polis ve 112 ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler F.K isimli kadın ve bacağından yaralanan E.Ö'yü yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları alarak hastaneye kaldırdı.

KENDİ KENDİNİ BIÇAKLADI

Öte yandan bacağından yaralanan E.Ö, kendisin ayrıldığı eski sevgilisi F.K'nın bıçakladığını ileri sürerken, vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralanan F.K ise eski sevgilisinin önce kendisine saldırıp yaraladığı, kendisi elinden kurtulup kaçınca da, bıçakla kendi kendini yaraladığını iddia etti.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.