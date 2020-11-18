Baba-oğul 8 saat arayla öldü

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi'nde oturan ve mahallenin bakkal amcası olarak tanınan Rahmi Akar (73) ve eşi Meliha Akar rahatsızlandı.

KORONAVİRÜS TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Yakınlarının haber vermesi üzerine, 112 ekipleri gelerek rahatsızlanan Akar çiftini Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan muayene ve test sonrasında çiftin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Yaşlı çift tedavi altına alınırken, aile yakınları da birbiri ardına rahatsızlandı. Yapılan testlerde çiftin oğlu Mahir Akar, eşi ve 2 çocuğunun da testi pozitif çıktı.

BABASINDAN 8 SAAT SONRA YAŞAMINI KAYBETTİ



Rahmi Akar ile eşi Meliha Akar'ın tedavileri hastanede, Mahir Akar, eşi ve çocuklarının ise tedavisi evde devam ediyordu. Rahmi Akar Salı günü sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Rahmi Akar'ın cenazesi, ikndi namazı sonrası Körfez Hacı Osman Camiinde kaldırıldığı esnada, evde tedavi gören ve karantinada olduğu için cenazeye katılamayan oğlu Mahir Akar da rahatsızlandı.

Babası toprağa verildiği esnada rahatsızlanan oğlu Mahir Akar da babasından sadece 8 saat sonra hayatını kaybetti. Baba ve oğlun 8 saat ara ile hayatını kaybetmesi Akar ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.