Bebek bezlerine sakladıkları bombalarla yakalandılar

Teröristlerin yanlarındaki özel düzenekli çantada yapılan aramada, bebek bezleri arasında boru tipi bombalar ele geçirildi.

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzde görevli personelimizce, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Suriye sınırından illegal yollardan Ülkemize geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylem yapacağı değerlendirilen terör örgütü mensuplarının tespitlerine yönelik yürütülen çalışmaları kapsamında; Suriye sınır hattından illegal yollar ile mülteci aileler içerisine karışarak Terör Örgütü adına metropol illerimizde sansasyonel nitelikte eylem yapacak olan üç Suriye uyruklu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların geçiş yaptıkları sınır bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sonucunda poşet içerisinde "bebek bezlerinin arasına saklanmış vaziyette boru tipi bomba" ele geçirilmiş olup, üç örgüt mensubu şahıs çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklanmışlardır. İlimizde PKK/KCK terör örgütü başta olmak üzere diğer terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi/deşifre edilmesi ile örgütle irtibatı/iltisakı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir."