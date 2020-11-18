Berberler ve kuaförler kapandı mı, açık mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında berberler ve kuaförler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Dün akşam kabine toplantısı sonrası yeni tedbirleri açıklayan Başkan Erdoğan, kapalı ve açık olacak işletmeleri duyurdu. Vaka sayısındaki artışa paralel olarak, berber ve kuaförlerin çalışma saatlerinde değişiklik meydana geldi. Berberlerin ve kuaförlerin kapanacağı tarih, bu yerlere gidecek olan binlerce vatandaş tarafından yoğun bir şekilde araştırılırken konuya yönelik yazılı açıklama geldi. Buna göre; Berberler ve kuaförler kapandı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında berberler ve kuaförler açık mı, kapatıldı mı?
Coronavirüsle mücadele kapsamında berberlerin ve kuaförlerin kapanış tarihine ilişkin güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, güzellik merkezi, kuaför ve berberlerin belirli şartlara uymak koşulu ile sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet vereceğini duyurdu…
Başkan Erdoğan: "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler neticesinde 81 il genelindeki berber ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.'' dedi.