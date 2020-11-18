Beş kentte ‘kırmızı reçete’ operasyonu

Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ihtiva eden ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları usulsüz reçete düzenleyip piyasaya sürdükleri iddia edilen, aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da olduğu 9 kişi yakalandı. Muğla, İzmir, Denizli, Aydın ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada, 4 bin 620 sentetik hap, çok sayıda kimlik fotokopisi ve reçete ele geçirdi. Yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.