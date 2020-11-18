BEÜ kütüphanesinde basılı yayın sayısı 170 bini aştı

Üretilmiş bilgiyi iyi bir organizasyonla kütüphane kullanıcılara sunan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), her geçen gün koleksiyonunu güçlendiriyor. BEÜ Kütüphanelerinde basılı kitap sayı 150.056'ya ulaştı. Basılı süreli yayın, kitap ve tezden oluşan basılı yayın sayı ise 170 bini aştı. Pandemi sürecinde öğrenciler tarafından özellikle tercih edilen elektronik kaynak sayı 6 milyona yakınlaştı.

Eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarıyla doğrudan ilişkili olan yayınlar neticesinde; akademisyen ve öğrencilerin bilimsel yayınlara ulaşımı daha da kolaylaşacak. Sahip olunan zengin kitap arşivi; nitelikli yeni bilginin üretebilmesine de önemli katkılar sunuyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı konuya ilişkin yaptığı açıklama; "Son zamanlarda üniversitemizin yayın sayısında yapılan artışlar; öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve dahası kütüphanemizden yararlanmak isteyen tüm hemşerilerimiz için önemli bir hazinedir" dedi.

Nitelikli eğitim ve araştırmaların devamlılığına vurgu yapan Rektör Çufalı, 7/24 hizmet veren ve son yıllardan gelişen koleksiyonuyla kütüphanenin önemli bir işlev gördüğünü ifade etti.