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20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın BİM indirimli ürünler kataloğu sürprizlerle geliyor!

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu dev indirimleriyle yayınlandı. Cuma günlerinin merakla beklenen indirimli ürünlerinde beyaz eşyadan, teknolojiye, gıdadan, zücaciyeye varıncaya kadar yüzlerce çeşitte binlerce fırsat yer aldı. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kışlık giysilerde sürpriz indirimler dikkat çekiyor. Bu haftanın indirimleri arasında Kumtel Cam Davlumbaz 269 TL,Kumtel Mini Fırın 159 TL’den satışa sunulacak. Sizler için derlediğimiz haberimizde kataloğuna ulaşabilir haftanın BİM indirimli ürünler listesine göz atabilirsiniz.

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BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın BİM indirimli ürünler kataloğu sürprizlerle geliyor!

aktüel ürünler kataloğu büyük indirimleriyle geliyor. Dar gelirliden yüksek gelirli vatandaşların ilgisini çeken indirimli ürünler listesi yayınlandı. Bu haftanın aktüel ürünler kataloğunun açılması neticesinde oldukça çeşitli ve indirimli mutfak ürünleri bulunurken, teknoloji fırsatları da bir hayli dikkat çekiyor. 20 Kasım 2020 Cuma günü raflarda yerini alacak olan BİM aktüel kataloğu açıklandı. Peki kataloğunda neler var? İşte indirimli tam liste

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BU HAFTA YİNE FIRSAT İNDİRİMLERİYLE GELİYOR! 20 KASIM 2020

listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Bu haftaya ilişkin BİM aktüel kataloğunda teknolojik aletlerden mutfak ürünlerine kadar her alanda çeşit çeşit ürünler mevcut. İşte dikkat çeken indirimleriyle

BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın BİM indirimli ürünler kataloğu sürprizlerle geliyor!

BİM 20 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın BİM indirimli ürünler kataloğu sürprizlerle geliyor!

BİM 20 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın BİM indirimli ürünler kataloğu sürprizlerle geliyor!

BİM 20 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın BİM indirimli ürünler kataloğu sürprizlerle geliyor!

BİM 20 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın BİM indirimli ürünler kataloğu sürprizlerle geliyor!

BİM 20 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın BİM indirimli ürünler kataloğu sürprizlerle geliyor!
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