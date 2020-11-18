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‘Burçlarla kader ve karakter okunmaz’

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Giriş Tarihi: 18.11.2020 ABONE OL
‘Burçlarla kader ve karakter okunmaz’
Milyonlarca insanın yüzyıllardır merakla takip ettiği burçlar, yıldız falları Diyanet'ten veto yedi... Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı "Çağdaş İnanç Problemleri" adlı kitapta, burç ve yıldız fallarıyla insanların karakterlerinin tespitinin mümkün olmadığı belirtilerek, "İnsan karakteri ve geleceği Allah'ın yaratma ve takdiriyle olup, herhangi bir yıldızın ve gök cisminin hareket ve sükûnuyla değişmez. Burç veya yıldız falı altında insanları doğdukları tarihlere göre sınıflamak, onların geleceklerini okumak, karakterlerini tespite çalışmak veya kaderlerini okumak, İslâm inancına göre meşru değildir" ifadelerine yer verildi.
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‘Burçlarla kader ve karakter okunmaz’
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