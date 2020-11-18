‘Burçlarla kader ve karakter okunmaz’

Milyonlarca insanın yüzyıllardırmerakla takip ettiğiburçlar, yıldız fallarıDiyanet'tenveto yedi...Diyanet İşleriBaşkanlığı'nınyayınladığı"Çağdaş İnançProblemleri"adlı kitapta,burç ve yıldızfallarıylainsanların karakterlerinintespitinin mümkünolmadığı belirtilerek,"İnsan karakteri ve geleceğiAllah'ın yaratma vetakdiriyle olup, herhangibir yıldızın ve gök cismininhareket ve sükûnuyladeğişmez. Burç veyayıldız falı altında insanlarıdoğduklarıtarihleregöre sınıflamak,onlarıngelecekleriniokumak, karakterlerinitespiteçalışmakveya kaderleriniokumak, İslâminancına göre meşrudeğildir" ifadelerine yerverildi.