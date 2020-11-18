‘Burçlarla kader ve karakter okunmaz’

Milyonlarca insanın yüzyıllardır
merakla takip ettiği
burçlar, yıldız falları
Diyanet'ten
veto yedi...
Diyanet İşleri
Başkanlığı'nın
yayınladığı
"Çağdaş İnanç
Problemleri"
adlı kitapta,
burç ve yıldız
fallarıyla
insanların karakterlerinin
tespitinin mümkün
olmadığı belirtilerek,
"İnsan karakteri ve geleceği
Allah'ın yaratma ve
takdiriyle olup, herhangi
bir yıldızın ve gök cisminin
hareket ve sükûnuyla
değişmez. Burç veya
yıldız falı altında insanları
doğdukları
tarihlere
göre sınıflamak,
onların
geleceklerini
okumak, karakterlerini
tespite
çalışmak
veya kaderlerini
okumak, İslâm
inancına göre meşru
değildir" ifadelerine yer
verildi.