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'da 1.5 milyon TL değerinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

'da, jandarma tarafından tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 5 kilogram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 12:28 Son Güncelleme: 18.11.2020 12:31 ABONE OL
Bursa'da 1.5 milyon TL değerinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaneli ilçesi ile şehir merkezi arasında yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı.

1.5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, H.A. ve M.S. adlı şüphelilerin 01 R 478 plakalı otomobil ile dün akşam Bursa'ya geleceği bilgisine ulaştı. Operasyon başlatan jandarma ekipleri, Bursa-Orhaneli Karayolu üzerinde şüpheli otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, farklı yerlere gizlenmiş, paketler halinde 5 kilogram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyulurken, H.A. ve M.S. gözaltına alındı.
Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 1.5 milyon lira olduğu belirtildi.

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Bursa'da 1.5 milyon TL değerinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
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