Bursa’yı ayağa kaldıran olayda flaş gelişme! Gerçek böyle ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin bir çok noktasında eş zamanlı olarak trafikteki sürücülere maske denetimi gerçekleştirdi. Araç kullanırken maske takmayan çok sayıda sürücüye cezai işlem uyguladı. Uygulama noktasında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulan 16 ACK plakalı otomobilin sürücüsü Erdem D.'nin verdiği ehliyeti sorgulatan ekip şahsın koronavirüs karantinasında olduğunu belirledi. Bunun üzerine filyasyon ekipleri uygulama noktasına çağrıldı. 112 ambulansına bindirilen Erdem D. karantina kaçaklarının gözetim altında tutulduğu karantina yurduna gönderilecekken olayı itiraf etti.