Son dakika... Cemil Hoca’nın oğlu da virüse yakalandı

Türkiye'de salgınla mücadelenin kilit isimlerinden biri olan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da virüse yakalandı.

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasına teşhis koyan ve tedavi uygulayan doktor olarak bilinen Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, virüse yakalandığını açıkladı. Tedavi gördüğünü Twitter hesabı üzerinden duyuran Onur Taşçıoğlu, "Kim derdi ki günün birinde Çin'den babam için benim de getirilmesinde uğraşta bulunduğum ilacı ben de aynı hastalıktan dolayı kullanacağım" ifadelerini kullandı.