CHP'de şok! Menemen Belediye Başkanı partisinden istifa etti

CHP'den ihracı istenen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında birçok suç duyurusu bulunuyor. CHP'nin belediyeye kayyum atanmaması için Aksoy'u istifaya zorladığı iddia edilmişti.

'Kesin ihraç' istemiyle tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından istifasını açıklayan Aksoy, "Görevimin başındayım" dedi.

Aksoy hakkında; başta 'terör örgütü propagandası yapmak' gerekçesiyle hakkında birçok şikayet olan Aksoy'un ayrıca 'görevi kötüye kullanma' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlamaları da var. Siyasi kulislerde konuşan bazı partililer, 'kesin ihraç' kararının belediyeye kayyum atanma ihtimaline karşı alındığına dikkat çekmişti.

İŞÇİ DÜŞMANI

Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz 400'den fazla işçiyi kapı önüne koyan Başkan Aksoy, belediye kadrosunu yakın eş dost ve akrabaları ile doldurmuştu. İşçilerin bayram ikramiyelerini rafa kaldırmıştı. Menemen'de 'Halk Meclisi' uygulamasına tepki gösteren muhtarların üstüne yürümüştü. Pazar esnafına verdiği sözleri tutmayan Aksoy, eylem yapan pazarcı esnafına tezgah açtırmayıp "Buranın patronu benim. Ben ne dersem o olur. Herkes ayağını denk alsın" demişti.

KENDİSİNE EKSTRA MAAŞ!

Belediye şirketi olan META Su İnşaat Taşımacılık Unlu Mamuller Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine müdür olan ve oy çokluğu ile kendisine 10 bin Türk lirası huzur hakkı ücreti bağlatan Aksoy, tepkiler gelince de huzur hakkından feragat ettiğini açıklamıştı.

TERÖR SUÇLAMASI

Başkan Aksoy hakkında "THKP-C ve -TKP/ML terör örgütlerinin propagandasını yapmak" suçundan işlem başlatılmıştı. Fezlekede Aksoy'un, Mahir Çayan'a yaptığı vurgudan dolayı "THKP-C, Devrimci YOL, Devrimci Hareket-Devrimci Gençlik", İbrahim Kaypakkaya'yı anmasından dolayı ise "TKP/ML, MLKP, MKP/HKO, TKP/ML-TiKKO KONFERANS, KP/İÖ" örgütleri yer almıştı. Ayrıca güvenlik soruşturmasından geçemeyen ve işten çıkarılan bir personeli, tekrar işe almıştı.



BALLI İHALELER

22 çöp kamyonunu 6 milyon liraya satın almak yerine, 45 aylığına 37 milyon lira kira bedeli ödemişti. AK Parti cephesi, adrese teslim ihaleyi yargıya taşımıştı. CHP'li Belediye Meclis Üyelerinin bile pes dediği ihaleler sonrasında Aksoy'un faaliyet raporu meclisten onay alamamıştı. Kendi partililerin verdiği önergeyle Aksoy'un arsa alım satım yetkisi elinden alınmıştı.