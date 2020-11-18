Çorbalı rüşvete 15 yıl hapis istendi

İstanbul Beyoğlu'nda güven timleri tarafından işlediği bir suçtan ötürü gözaltına alınarak emniyete götürülen H.A burada polislere rüşvet teklif etti. Parmak izini almak isteyen polislere sürekli gitmek istediğini söyleyen ve zorluk çıkaran H.A polislere 205 TL uzattı. Görevli polis memurlarsa 'ne yapıyorsun sen' diyerek tepki gösterdi.

H.A. hakkında soruşturma başlatılarak iddianame düzenlendi. Şüpheli ifadesinde alkolün etkisiyle ne söylediğini hatırlamadığını, pişman olduğunu beyan etti. Şüphelinin 'rüşvet vermek suçuna teşebbüs, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 4.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

"ÇORBA İÇERSİN"

Görevli polis memurundan alınan beyanda, emniyete şüpheli sıfatıyla getirilen H.A. herhangi bir kimlik ibraz edemedi. Tutanak tutulması için bir yakınının çağrılması istenen şüpheli 'beni buradan gönderin' savcıyı arıyorsanız arayın' benim başkan tanıdıklarım var' şeklinde tehditlerde bulundu. Polis memurlarının şüphelinin işlemlerini yürüttükleri sırada şüpheli yanlarına gelip masanın üzerine 205 TL para bıraktı. Görevli memurun 'ne yapıyorsun sen' demesi üzerine şüphelinin 'çorba içersin' dediği, sonrasındaysa H.A'nın parayı masadan alıp tekrar cebine koyduğu belirlendi. Emniyet güçleri tarafından imzalanan tutanakta şüphelinin 'ben bu işin peşini bırakmayacağım, herkesi devreye soktum, göreceksiniz' dediği görüldü.

DAVA AÇILDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Tüm dosya kapsamı ve deliller göz önünde bulundurularak savcılıkça düzenlenen iddianamede şüphelinin 'rüşvet vermek suçuna teşebbüs', 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 4.5 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.