Darbe mağduru Mısırlı işkenceleri anlattı! Sisi rejimi insanlık suçlarından yargılansın

2 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirten Omar Ibrahim, avukatı Gülden Sönmez ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Avukatı Sönmez, "Rabia Meydanında katledilmekten kurtulan, orada ve başka meydanlarda yüzlerce ölüm ve yargısız infazlara şahit olan Omar Ibrahim, Mısır'da hukuksuzca tutulmuş, uzun süre boyunca çok ağır işkencelere maruz kalmış bir üniversite öğrencisidir.

Omar Ibrahim daha çok genç olmasına rağmen Mısır'da toplam 4 polis karakolu, 7 cezaevi, 2 istihbarat merkezinde 3 yıl boyunca tutulmuştur. Tutulduğu karakol ve cezaevlerinde ağır işkencelere maruz kalmış ve vücudunda bunun kalıcı hasarları halen mevcuttur. Abisi Abdulrahman 6 yıldır cezaevindedir. Sağlık durumu nedeniyle hayati risk altındadır. Erkek kardeşi Abdulaziz ise 3 yıldır cezaevinde olup 20 gündür kendisinden hiçbir haber alınamamaktadır. Her ikisi de birçok yöntemin kullanıldığı ağır işkenceler görmüştür. Omar, kendisine ve ailesine karşı işlenen suçlar ile şahit olduğu zulümler hakkında avukatı vasıtasıyla ceza davası açılması için Türkiye yargısına başvurmuştur" dedi.

KATLİAM, İŞKENCE VE SUİKASTLAR…



Suç duyuruları üzerine Mısır'da askeri darbe öncesi ve sonrasında Sisi ve emrindekiler tarafından işlenen insanlığa karşı suçlar ve işkence suçları ile ilgili İstanbul Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını söyleyen Sönmez, "Suç duyurusunda Abdulfettah el Sisi ve emir komuta zincirindeki 29 suçlu hakkında başlatılan yargı süreci ile birlikte tamamı için tutuklama talep edildi. Başvuru, katliam, işkence ve suikastlardan dolayı Sisi için yargılanma ve tutuklanma ihtimalinin oldukça güçlü olduğu bir imkan taşıyor" dedi.



ADALET İSTİYORUM



Avukat Gülden Sönmez ile birlikte İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Omar Ibrahim ise iki yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve iyi Türkçe bilmediğini belirterek, "Adalet istiyorum. Bu adamlar kötü şeyler yaptılar. Hukuksuz, adaletsiz şeyler yaptılar. Bunların yargılandığını, cezalarını çektiklerini görecek miyim" dedi.