Dargeçit'e 5 milyonluk dev yatırım

Mardin'in Dargeçit ilçesinde inşaatı devam eden ve 5 milyon liraya mal olacak yarı olimpik yüzme havuzu sayesinde yüzme bilmeyen çocuk ve genç kalmayacak.

Gençleri ilgi duydukları spor dallarına yönlendirmek, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak aynı zamanda sağlıklı ve zinde kalmalarını sağlamak için geleceğe dönük yatırımlar gerçekleştiren Dargeçit Belediyen Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, seçim beyannamesinde söz verdiği projelerinden birini daha hayata geçirdi. Bölücü terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle yıllarca nefes alamayan Dargeçit, son yıllardaki başarılı operasyonlar sayesinde huzura kavuştu. Bölgenin huzura kavuşmasının ardından yatırımlar da hız kazandı.

2019 Yerel Seçimlerini kazanan AK Partili başkan sayesinde onlarca yeni proje hayata geçti. İlçede 5 milyonluk yarı olimpik yüzme havuzu temeli de atıldı. Bugüne kadar ne özel ne de belediye yatırımı olarak yüzme havuzu olmayan ilçelerden birisi olan Dargeçit'e bu yatırımı kazandırmak için kollarını sıvayan Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy'un kırsal Sümer (Deywan) Mahallesi'nde yarı olimpik yüzme havuzu projesi başlattı. Çok yakında bitmesi planlanan yüzme havuzunda 7'den 77'ye herkes ücretsiz bir şekilde yüzebilecek. İçerisinde 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, eğitim havuzu, duş odaları, fitnes salonu, spor salonu ve kafe yer alacak olan tesis ile Dargeçit'te yüzme bilmeyen çocuklar kalmayacak. Tamamlandığında Dargeçit'in en önemli spor kompleksi olacak olan Yüzme Havuzu, bölgenin de önemli bir cazibe merkezi haline gelecek.

Yatırımlar ile ilgili bilgi veren Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, "Sadece şehir merkezinde değil köylerimizde de yatırımlar yapıyoruz. köyde yaşayan vatandaşlarımız biz hizmetlerden mahrumuz demeyecekler çünkü şehir merkezi ve köylerimize hizmetlerimizi götürüyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için yarı olimpik bir havuz inşa ediyoruz. Yaptığımız yatırımlarla gençlerin önünü açarak inşallah buradan da artık başarılı sporcular çıkacaktır. Bu yatırımımızın bedeli yaklaşık 5 milyon liradır. İlçemize hayırlı olsun diyorum" dedi.

Mehmet İŞ/SABAH