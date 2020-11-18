Dayı cinayetinde Savcının iddianamesinde şok detaylar

Bolu'nun Çıkınlar Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Parkı'nda geçtiğimiz mart ayında teyzesinin oğlu olan ve dayı dediği Şeref Ünlü ile kavga eden ve kendisini parke taşıyla ağır yaralayan daha sonra da tedavi gördüğü hastanede vefat etmesine neden olan Zafer Muslu'nun yargılanmasına Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Savcının hazırladığı iddianamede; Muslu'nun, Ünlü'ye parke taşıyla defalarca vurduğu, sağ kolunda 8, sol kolunda 9, kafatasında birçok kırık olduğuna yer verildi.

Ayrıca Muslu'nun, beyin kanaması geçirerek 19 Mart'de vefat eden Ünlü'ye cep telefonuyla tehdit mesajları çektiği iddia edildi.

Ünlü'nün hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Muslu, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasına cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

'Kasten adam öldürme' ve 'tehdit' suçlamalarıyla yargılanan Muslu, üzerine atılı suçlamaları reddederek; "Olaydan önce dayı dediğim teyzemin oğlu, sürekli olarak benim alkol aldığımı ve kızlara gittiğim söyleyerek bana iftira atıyordu. Olay gecesi kendisini konuşmak üzere çağırdım. Arabada alkol aldık. Bir anda elini beline atıp sert bir cisimle bana defalarca vurdu. Hakaretlerde bulundu. Kavga arabanın dışına taştı. Bende elime geçirdiğim parke taşıyla kendisine bir kez vurdum. Kesinlikle defalarca vurmadım. Çok pişmanım ve üzgünüm. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Üzerinden de arabayla falan geçmedim. Bir ara dayımın burnundan kan geldiğini görünce, kendisine iyi olup olmadığını sorduğumda iyi olduğunu söyledi. Dayım sürekli tabanca taşırdı. Kanı görünce onu orada bırakıp 112 sağlık ekiplerini çağırmak üzere, en yakın benzinliğe giderek çağrıda bulundum. Şayet öldürmek amacım olsaydı, babamın tabancasını veya kesici alet alarak buluşmaya giderdim" dedi.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Maktulün eşi Mürvet Ünlü, katil zanlısından şikâyetçi olarak; "Sanık bu olayı planlayarak yapmıştır. Kendisinden davacı ve şikâyetçiyim. Eşimin üzerindeki paraları da aldığını tahmin ediyorum. Eşimin üzerinden arabayla bile geçmiştir. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.



Öldürülen Şeref Ünlü

TEHDİT MESAJI ATMIŞ

Savcının hazırladığı iddianamede; Muslu'nun cinayetten birkaç saat önce maktulün cep telefonuna; "Ben sana tek bir kelime söylüyorum. O adamın kılının tek zerresine bir şey gelsin, seni dilim dilim doğrarım" şeklinde yazılı tehdit gönderdiği de kaydedildi.

Duruşma 15 Aralık 2020 tarihine ertelendi.