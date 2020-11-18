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Depremzede doktor çocuklar için çalışıyor

Giriş Tarihi: 18.11.2020 ABONE OL
Depremzede doktor çocuklar için çalışıyor
ELAZIĞ'DA 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi yaşayan Doktor Hilal Çakar, İzmir'deki depremin ardından kurulan çadır kentte çocuklara gönüllü psikolojik destek sunuyor. Önce Elazığ sonra İzmir'deki depremi yaşayan Doktor Hilal Çakar, şimdi Sağlık Bakanlığınca Bornova ilçesinde çadır kente kurulan poliklinikte çocuklara şifa dağıtıyor. Aynı duyguyu kendisinin de yaşadığını söyleyen Çakar, "Ben bugün İzmir'de vatandaşların yaşadığı korkuya Elazığ'daki depremde şahit oldum. İnsanların çaresizliğini gördüm. Özellikle bu çocukların üzerinde travmalar yaratıyor. Ben iki depremi yaşamış biri olarak çaresizliği biliyorum. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan çadır poliklinikte görev yapmaya başladım" dedi.
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Depremzede doktor çocuklar için çalışıyor
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