Duygu Delen cinayetinde flaş: “Kadın veya çocuk olsaydım, cezaevine atılmazdım”

Gaziantep'te eski erkek arkadaşının 4. kattaki evinden şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada 'cinayet' ve 'cinsel istismar'dan tutuklu bulunan Mehmet Kaplan bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada katil zanlısı Mehmet Kaplan ifade verdi. Duygu Delen ailesinin avukatları mazeret beyan ederek duruşmaya katılmazken Aile Bakanlığı, Gaziantep Barosu, Gaziantep Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, Kahramanmaraş Barosu müdahil olma talebinde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, "Kadın cinayeti ve cinsel istismarın önlenmesi için müdahillik talebinde bulunduk. Sanığın ağır bir şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

SEGBİS üzerinden ifadesi alınan ve sık sık hakime "Abi" şeklinde hitap eden sanık Mehmet Kaplan, olay gününü anlatırken, 2 yıl önce tanıdığı Duygu Delen ile evlenmek istediğini ancak Duygu'nun açık kıyafetler giymesi ve eski erkek arkadaşları ile kendisinin eski kız arkadaşları nedeniyle sık sık tartıştıklarını söyledi. Olaydan bir gün önce Duygu ile yeniden görüşmek için sözleştiklerini, evde bulundukları sırada gelen mesajlar nedeniyle tartıştıklarını ve Duygu'ya bir tokat attığını, sonra sinirle elini dolabın camına vurarak kanattığını belirtti.

"HASTANEYE GİDELİM" DEYİNCE VURDUM

Duygu'nun 'Hastaneye gidelim' demesi üzerine tekrar tokat attığını söyleyen Kaplan, Duygu'nun telefonunu almak istediği ancak Duygu Delen'in vermek istememesi üzerine aralarında 5-10 dakika süren bir arbede çıktığını ileri sürdü. Arbedenin ardından kanayan elini yıkamak için odadan ayrıldığını banyoya gittiğini, geri döndüğü sırada 'halı düşmesi gibi bir ses' duyduğunu, odada Duygu'yu göremeyince balkondan baktığında Duygu'nun yerde olduğunu iddia etti.

"ELİMİ YIKAMAYA GİTTİM, DÖNDÜĞÜMDE DUYGU YOKTU"

Katil zanlısı Kaplan, "Duygu asla böyle bir şey yapacak bir kız değildi. Rüya mı gerçek mi anlamadım. Böyle bir şey olacağını sanmıyordum, sonra aşağı indim. Duygu hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Yüzünü çevirdim, nabzına baktım. Sonra ambulans geldi" şeklinde ifadelerini sürdürdü.

Hâkimin "Duygu ile ayrılık sürecinde evlerinin önüne neden gittin?" şeklindeki sorusuna Kaplan; "Duygu ile kıyafet nedeniyle tartışıyorduk. Çok açık giyiniyordu. Ondan biraz kapalı olmasını istedim. Erdem ile görüştüğü için tartışmıştık. Arabada iken ensesine vurmuştum, burnu torpidoya değdi. Annemle birlikte hastaneye götürdük. Gece saat 1'e kadar bizde kaldı. Annem buz uyguladı" yanıtı verdi.

"OLAYDAN ÖNCEKİ GECE ESRAR KULLANMIŞTIM"

Psikiyatri tedavisi gördüğünü ve alkol bağımlılığı olduğunu ileri süren Kaplan, yine Duygu'nun kıyafetleriyle ilgili konuşmaya gittiğini öne sürdü. Duygu ile tanıştıktan sonra alkolü bıraktığını belirten Kaplan, günde 1 paket sigara ve bazen esrar kullanımına devam ettiğini, olaydan önceki gece de esrar içtiğini söyledi. Hâkimin, odadaki ve duvardaki kan izlerini sorduğu sanık Kaplan, bilmediğini ve o sırada yerde çok lekesi olduğunu söyledi.

MEDYAYI SUÇLADI

Sanık ve avukatları ile bakanlık ve baro temsilcilerinin sorularının ardından duruşmaya verilen kısa aranın ardından Kaplan yeniden söz alarak, "Müdahil avukatlar sadece soru sormuş olduğu için soruyorlar. Olay medyaya yansıdı. Buradan rant devşirmek istiyorlar. Burada geçirdiğim günler bana verilmeyecek. Ben çocuk olmadığım veya erkek olduğum için 3 ayımı yediniz. Bunun tek nedeni medya. Medya baskısı altında kalarak 3 ay içerde kaldım. Nöbetçi mahkemedeki hakim ifademde haklı olduğumu gördü ama vicdan rahatlatmak için benim 3 ayımı çaldınız. Bu bir işkencedir" dedi.

Sanığın avukatları ise bakanlık avukatının dışında Gaziantep ve Kahramanmaraş baroları adına yapılan müdahillik taleplerinin ret edilmesini istedi. Mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisinin dışındaki diğer müdahillik taleplerini Yargıtay kararlarına istinaden red ederken olay yerinde yeni bir inceleme yapılması ve sanığın ruh halinin tespiti için duruşmayı 17 Şubat 2021 tarihine ertelendi.

"NE OLMUŞTU"

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Duygu Delen, aralarında sorunlar bulunduğu belirtilen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan ile birlikte geldiği Kaplan ailesine ait 4. Kattaki evden düşerek yaşamını yitirmiş, olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Kaplan (20) "Kasten adam öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Hakaret" ve "Konutta yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.