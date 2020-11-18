Duygu Delen davasında ilk duruşma yapılacak

Gaziantep'te eski erkek arkadaşının 4. Kattaki evinden şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüyle ilgili cinayet ve cinsel istismardan tutuklu bulunan Mehmet Kaplan bugün hakim karşısına çıkıyor.
Kaplan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Gaziantep'te 13 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Duygu Delen, aralarında sorunlar bulunduğu belirtilen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan ile birlikte geldiği Kaplan ailesine ait 4. Kattaki evden düşerek yaşamını yitirmiş, olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Kaplan (20) "Kasten adam öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Hakaret" ve "Konutta yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.