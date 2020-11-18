Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta yine aynı manzara; ayakta yolcu taşıyan minibüsçülere ceza

’ta yine aynı manzara; taşıyan minibüsçülere ceza

’ta koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaya rağmen bazı minibüsler almaya devam ediyor. Polisler tıklım tıklım olan iki minibüsü tespit ederek sürücülerine ceza kesti.

DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:46 ABONE OL
Esenyurt’ta yine aynı manzara; ayakta yolcu taşıyan minibüsçülere ceza

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede minibüslerdeki yolcu sayısına sınırlama getirilmişti. Esenyurt'ta hala bazı minibüs şoförleri yayınlanan genelgeye uymayarak ayakta yolcu almaya devam ediyor. Trafik polisi ekipleri yaptıkları denetimlerde ayakta yolcu taşıyan 2 minibüsü belirledi. Tıklım tıklım olan minibüslerde ayakta seyahat eden yolcular indirilirken, minibüs şoförlerine de 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Ekipler yolculara da önlemlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

"POLİSİ GÖRÜNCE HABERLEŞİYORLAR"

Dolu olan minibüsten inen bir yolcu, "Bindiğimde zaten yolcu vardı ama herkes ayakta değildi böyle. İşten çıkış saatleri mecbur ama sık sık minibüs gelse bu durumda olmayacak millet. Minibüs şoförleri de polisi görünce birbirini uyarıyor almıyorlar yolcuları. Haberleşiyorlar. " diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt’ta yine aynı manzara; ayakta yolcu taşıyan minibüsçülere ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA