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Eşi tarafından öldürlen ’ın babası acıya dayanamadı

Fatih'te eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen ’ın babası, kızının öldürülmesinin ardından yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 15:00 ABONE OL
Eşi tarafından öldürlen Pınar Baykan’ın babası acıya dayanamadı

Fatih'te 6 Mart 2020 tarihinde tartıştığı eşi Erhan Baykan tarafından 6 kez bıçaklanarak öldürülen 2 yaşında bir çocuk annesi bankacı Pınar Baykan'ın babası Cemal Umay, kızının ölümün ardından yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. Kızı Pınar Baykan'ın ölümünden 6 ay sonra rahatsızlanarak hastaneye giden acılı baba Umay'ın akciğer kanserine yakalandığı ve beyninde tümör olduğu tespit edildi. Baba Umay, hastalık teşhisi koyulmasından iki ay sonra durumunun ağırlaşmasının nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımda yaklaşık bir hafta tedavi gören baba Umay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.
Öte yandan sanık Erhan Baykan'ın 'eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına yarın devam edilecek.

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Eşi tarafından öldürlen Pınar Baykan’ın babası acıya dayanamadı
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