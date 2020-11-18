Ev uyuşturucu deposu çıktı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelindeki çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin çalışmalarında mimar olduğu öğrenilen S.Y. (27) ve işsiz olduğu öğrenilen F.A. (34) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların üst aramalarında ve F.A'nın ikamet aramasında 2 parça halinde toplam darılı ağırlığı 0.48 gram metamfetamin, 2 parça halinde toplam darılı ağırlığı 3.37 gram eroin, 203 pembe renkli kalp logolu, 29 pembe renkli w logolu, bir pembe renkli logosu silik, bir yeşil renkli w logolu olmak üzere toplam 234 adet ecstacy hap, bir Lyrica sentetik ecza, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 4 adet şırınga ele geçirildi.

S.Y uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakılırken, işsiz F.A. uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra savcılığa sevk edildi.