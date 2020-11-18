Evi kumarhaneye çevirmişler

Jandarma tarafından Seydikemer'de bir ev ve işyerine baskın düzenlendi. Kumar oynatan 2 kişi ile kumar oynayan 19 kişiye toplamda 41 bin 275 TL ceza kesildi. Baskında oyun kağıtları, okey taşları, pul, yapboz ve alkollü içeceklerin bulundu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Seydikemer İlçesi Ortaköy Mahallesinde ikamet eden N.T. ve M.T. isimli şahısların kazanç elde etmek maksadıyla kumar oynattığı bilgisinin alınması üzerine önceki gece saat 23.30 sıralarında uyuşturucu madde arama köpek ile birlikte 2 ev ve 1 işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, N.T. isimli şahsın evinde 20 kişinin kumar oynadığı, masaların üzerinde oyun kağıtları, okey taşları, pul, yapboz ve alkollü içecekler bulundu.

Suç aletlerine el konularak, şüpheliler N.T. ve M.T. isimli şahıslar hakkında "kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili 19 şahsa kumar oynamaktan 23.275 TL ve 20 şahsa sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 18.000 TL olmak üzere toplam 41.275 TL idari para cezası uygulandı.