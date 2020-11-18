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Evinde boğazından bıçakladı

AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 ABONE OL
Evinde boğazından bıçakladı
İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan bir kadın evinde boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Yenişakran mahallesinde yaşayan bir çocuk annesi Serap Çetiner, arkadaşı Hasan A. tarafından evinde bıçaklandı. Olayın ardından jandarmayı arayan Hasan A.'nın suçunu itiraf etmesi sonrası ekipler, Bayar Caddesi'ndeki evde kadının cansız bedenini buldu. Hasan A.'nın ticari taksiyle ailesinin yaşadığı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi yönüne doğru hareket ettiğini tespit edildi. Plaka Tanıma Sistemi'nden takip edilen taksi, Çobanlar- Bolvadin karayolunda durduruldu. Gözaltına alınan Hasan A., İzmir'e gönderildi.
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Evinde boğazından bıçakladı
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