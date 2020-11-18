Filyasyon ekibine çirkin saldırı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bir grup, koronavirüs tedbirleri gereği yasak olan taziyeyi fotoğraflayıp güvenlik güçlerine bildiren filyasyon ekibine saldırdı. Çüngüş ilçesinde, iddiaya göre filyasyon ekipleri gittikleri köyde bir evin önünde taziye yapıldığını gördü. Bunu fotoğraflayan ekipler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bu duruma sinirlenen bir grup, filyasyon ekiplerinin kullandığı aracın önünü keserek Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Volkan Bahadır ile bir doktor ve sağlık memurunu darbetti.