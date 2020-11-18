Gıdanı Koru kampanyası nedir, nasıl katılınır? Tarım Bakanlığı Gıdanı Koru kampanyası ücretli mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyasına başvuru yapan vatandaşlar adına 5 adet fidan dikiyor. Bakanlık, sofranasahipcik.com sitesi üzerinden yapılan başvurularda vatandaşlara sertifika dağıtıyor. Peki başvuru nasıl yapılır? Gıdanı Koru kampanyası katılım adımları…

GIDANI KORU SOFRANA SAHİP ÇIK KAMPANYASINA NASIL KATILIRIM?

Gıdanı Koru Sofrana sahip Çık kampanyası için öncelikle aşağıdaki linke tıklayın. Ardından açılacak olan sayfada, ad soyad, e-mail ya da telefon ve şehir bilgilerini girip "KVKK aydınlatma metnini okudum, bilgilendirildim." seçeneğini işaretleyin ve göndere basın. Böylece, "Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime, söz veriyorum." metnini kabul etmiş olacaksınız.



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