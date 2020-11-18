THY’den hafta sonu uçuşları son dakika açıklaması: Hafta sonu uçuşu olan vatandaşlar ne yapacak, THY uçuşları iptal mi oldu?

Türk Hava Yolları hafta sonu kısıtlama saatlerinde uçuşu olan vatandaşlar için son dakika duyurusunda bulundu. Sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde bileti olan vatandaşlar uçuş belgeleri ile beraber havalimanına ulaşımlarını gerçekleştirebilecek. İşte Türk Hava Yollar Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları…

HAFTA SONU UÇUŞLARI İPTAL Mİ EDİLECEK? THY'DEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA YÖNELİK AÇIKLAMA!

Sokağa çıkma yasağı kararının geçtiğimiz günkü kabine toplantısı sonrası açıklamasının ardından hafta sonu uçuşlarının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili detaylar da araştırma konusu haline geldi. Bu kapsamda THY konuyla ilgili müşterilerini bilgilendirdi…