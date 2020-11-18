THY’den hafta sonu uçuşları son dakika açıklaması: Hafta sonu uçuşu olan vatandaşlar ne yapacak, THY uçuşları iptal mi oldu?

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’den hafta sonu uçuşları son dakika açıklaması: olan vatandaşlar ne yapacak, THY uçuşları iptal mi oldu?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklama ile hafta sonu belirli saatler aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirilirken hafta sonu uçuşları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Kısıtlama saatlerinde bileti olan vatandaşlar için Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada vatandaşların uçuş belgeleri ile havalimanına ulaşımlarını gerçekleştirebilecekleri ifade edildi. Peki, olan vatandaşlar ne yapacak? İşte THY'den gelen hafta sonu uçuşları ile ilgili son dakika açıklaması…

Giriş Tarihi: 18.11.2020 15:16 Son Güncelleme: 18.11.2020 15:16 ABONE OL
Hafta sonu uçuşu olan vatandaşlar ne yapacak, THY uçuşları iptal mi oldu? THY’den hafta sonu uçuşları son dakika açıklaması…

Türk Hava Yolları hafta sonu kısıtlama saatlerinde uçuşu olan vatandaşlar için son dakika duyurusunda bulundu. Sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde bileti olan vatandaşlar uçuş belgeleri ile beraber havalimanına ulaşımlarını gerçekleştirebilecek. İşte Türk Hava Yollar Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları…

HAFTA SONU UÇUŞLARI İPTAL Mİ EDİLECEK? THY'DEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA YÖNELİK AÇIKLAMA!

Sokağa çıkma yasağı kararının geçtiğimiz günkü kabine toplantısı sonrası açıklamasının ardından hafta sonu uçuşlarının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili detaylar da araştırma konusu haline geldi. Bu kapsamda konuyla ilgili müşterilerini bilgilendirdi…

Hafta sonu uçuşu olan vatandaşlar ne yapacak, THY uçuşları iptal mi oldu? THY’den hafta sonu uçuşları son dakika açıklaması…

HAFTA SONU UÇUŞLARI İPTAL Mİ OLACAK?

Türk Hava Yolları() Basın Müşaviri Yahya Üstün, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile hafta sonundan itibaren sokağa çıkmanın yasak olduğu saatlerde uçuşu olan yolcuların etkilemeyeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle koronavirüs tedbirlerine yönelik alınan kararlar kapsamında, belirli saatlerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları da bulunuyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sokağa çıkma yasaklarının olduğu saatlerde uçuşu olan yolcuların, alınan önlemlerden etkilenmeyeceğini açıkladı.

Hafta sonu uçuşu olan vatandaşlar ne yapacak, THY uçuşları iptal mi oldu? THY’den hafta sonu uçuşları son dakika açıklaması…

Konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi 'twitter' hesabından açıklama yapan Üstün, yolcuların uçuş belgeleri ile birlikte havalimanına ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebileceğini bildirdi. Üstün, "Değerli misafirlerimiz; Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" ifadelerini kullandı.

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THY’den hafta sonu uçuşları son dakika açıklaması: Hafta sonu uçuşu olan vatandaşlar ne yapacak, THY uçuşları iptal mi oldu?
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