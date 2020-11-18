THY’den hafta sonu uçuşları son dakika açıklaması: Hafta sonu uçuşu olan vatandaşlar ne yapacak, THY uçuşları iptal mi oldu?

Türk Hava Yolları hafta sonu kısıtlama saatlerinde uçuşu olan vatandaşlar için son dakika duyurusunda bulundu. Sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde bileti olan vatandaşlar uçuş belgeleri ile beraber havalimanına ulaşımlarını gerçekleştirebilecek. İşte Türk Hava Yollar Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları…
HAFTA SONU UÇUŞLARI İPTAL Mİ EDİLECEK? THY'DEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA YÖNELİK AÇIKLAMA!
Sokağa çıkma yasağı kararının geçtiğimiz günkü kabine toplantısı sonrası açıklamasının ardından hafta sonu uçuşlarının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili detaylar da araştırma konusu haline geldi. Bu kapsamda THY konuyla ilgili müşterilerini bilgilendirdi…
HAFTA SONU UÇUŞLARI İPTAL Mİ OLACAK?
Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile hafta sonundan itibaren sokağa çıkmanın yasak olduğu saatlerde uçuşu olan yolcuların etkilemeyeceğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle koronavirüs tedbirlerine yönelik alınan kararlar kapsamında, belirli saatlerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları da bulunuyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sokağa çıkma yasaklarının olduğu saatlerde uçuşu olan yolcuların, alınan önlemlerden etkilenmeyeceğini açıkladı.
Konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi 'twitter' hesabından açıklama yapan Üstün, yolcuların uçuş belgeleri ile birlikte havalimanına ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebileceğini bildirdi. Üstün, "Değerli misafirlerimiz; Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" ifadelerini kullandı.