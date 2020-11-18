Halı sahalar kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası halı sahalar kararı ne oldu, kapandı mı?

Corona virüsü salgını sebebiyle sosyal hayatta birçok yerin faaliyetleri durdurulmuştu. Normalleşmenin kademe kademe ilerlemesiyle halı sahalar, spor salonları gibi birçok alanda kontrollü açılış gerçekleşmişti. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte sokağa çıkma yasağı konusu bir kez daha gündem oldu. Hal böyle olunca, Halı sahalar kapanacak mı? sorusu ilk akıllara gelen oldu. Peki Halı sahalar kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası halı sahalar kararı ne olacak?

HALI SAHALAR KAPANACAK MI?

Sosyal hayatta koronavirüs pandemisi sebebiyle yasakların gelme ihtimaline bağlı olarak futbol severler halı sahalar kapanacak mı sorusunun yanıtı gün içinde araştırılmaya başlandı. Bilim Kurulu toplantısından çıkan bu 'somut tedbir' tavsiyesi sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine toplantısı sonrasında alınan kararla birlikte halı sahalar kapatıldı.