Halı sahalar kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası halı sahalar kararı ne oldu, kapandı mı?

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kapanacak mı? sonrası halı sahalar kararı ne oldu, kapandı mı?

Koronavirüs salgını sürecinde önlemler alınmaya devam edilirken kapanacak mı sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. Pandemide corona virüsü vakalarındaki pozitiflik oranı her geçen gün artış gösterirken yasaklar gelmeye başladı. Bilindiği üzere halı sahaların kapanacağı tarih, bu yerlerde spor faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki ? sonrası halı sahalar kararı ne olacak?

Giriş Tarihi: 18.11.2020 08:41 Son Güncelleme: 18.11.2020 08:43 ABONE OL
Halı sahalar kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası halı sahalar kararı ne olacak?

Corona virüsü salgını sebebiyle sosyal hayatta birçok yerin faaliyetleri durdurulmuştu. Normalleşmenin kademe kademe ilerlemesiyle , spor salonları gibi birçok alanda kontrollü açılış gerçekleşmişti. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte sokağa çıkma yasağı konusu bir kez daha gündem oldu. Hal böyle olunca, ? sorusu ilk akıllara gelen oldu. Peki Halı sahalar kapanacak mı? sonrası halı sahalar kararı ne olacak?

HALI SAHALAR KAPANACAK MI?

Sosyal hayatta koronavirüs pandemisi sebebiyle yasakların gelme ihtimaline bağlı olarak futbol severler halı sahalar kapanacak mı sorusunun yanıtı gün içinde araştırılmaya başlandı. Bilim Kurulu toplantısından çıkan bu 'somut tedbir' tavsiyesi sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine toplantısı sonrasında alınan kararla birlikte halı sahalar kapatıldı.

Halı sahalar kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası halı sahalar kararı ne olacak?

HALI SAHALAR KAPANACAK MI? KABİNE TOPLANTISI SONRASI HALI SAHALAR KARARI NE OLACAK?

sonrası koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edileceğini ve halı sahaların faaliyetlerine ara verileceğini dile getirdi.

Halı sahalar kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası halı sahalar kararı ne olacak?

HALI SAHALAR KAPATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halı sahaların faaliyetlerine ara verileceğini de dile getirdi.

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Halı sahalar kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası halı sahalar kararı ne oldu, kapandı mı?
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