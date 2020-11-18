Hasta refakatçilerine özel eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı deneyimli sağlık personeli tarafından, yatalak ve bakıma muhtaç hastaların bakımını üstlenen aile bireylerine, hastanın bulunduğu ortamda veya uygun görülen bir eğitim merkezinde hasta bakımı, kişisel hijyen, ilaç kullanımı gibi konularda eğitim veriyor.Bu kapsamda Spina Bifida hastası Umutcan Yılmaz'ın ailesine de hasta bakımı alanında uzman Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından hasta bakımı ve refakatçi eğitimi verildi.

BİRÇOK KONUDA EĞİTİM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa mahallesinde ikamet eden 16 yaşındaki Spina Bifida hastası bedensel engelli Umutcan Yılmaz'ın ailesine eğitim verdi. Hasta bakımı refakatçi eğitiminde; Hastanın yatakta uzun süre yatmasından oluşabilecek bası yaralarının engellenmesi, temizlik ihtiyaçlarının, cilt ve perine bakımının öğretilmesi, beslenmesinin ve ilaç kullanımının düzenlenmesi, fiziksel egzersiz yaptırılması ve psikolojik destek sunulması gibi birçok başlıkta eğitim verildi.

FİZİKSEL EGZERSİZ

Hasta bakımı refakatçi eğitimi ile birlikte verilen fiziksel egzersizlerin yatan hastaların uzun süre yatakta kalmalarından dolayı yaşanabilecek kas kayıplarının önüne geçtiği, hasta refakatçilerinin bu zorlu süreçte yaşayabileceği fiziksel zorlukların önüne geçebilmesi için uzman spor eğitmeni tarafından hastalara ve yakınlarına egzersizler yaptırılıyor.

BİLGİ İÇİN 153

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen hasta bakımı refakatçi eğimi; Kocaeli'nde ikamet eden, herhangi bir hastalık sonucunda yatağa bağımlı bakıma muhtaç duruma düşen hastaların bakım, kişisel hijyen, ilaç kullanımı gibi konularında destek olmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Eğitim programını talep eden vatandaşlar 153 numaralı Çağrı Merkezinden bilgi alabiliyor.