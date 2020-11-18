Hatay’da umudun simgesi mabet ağacı dikildi

Hatay Valisi Rahmi Doğan, ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarının katıldığı törende hayırseverler tarafından bağışlanan, 10 yaşındaki 163 Mabet Ağacı fidanı toprakla buluştu. İskenderun, Belen, Arsuz kavşağında, oluşturulan Mabet Ağacı Hatıra Ormanı fidan dikim töreninde kısa bir konuşma yapan Ağaçlandırma Projesi Sorumlusu Jale Balcı, yanan yerlere dayanıklılığı ile tanınan mabet ağaçlarını dikmeyi uygun gördüklerini söyledi.

Mabet Ağacının umudu ve dayanıklılığı simgelediğini belirten Balcı, "Başta sayın valimiz olmak üzere, hayırseverlerimizin bağışlarıyla elde edilen Mabet Ağacı hatıra ormanımızı üç ilçemizin kavşağında oluşturmak istedik. Bugün burada her biri 10 yaşında olan 163 mabet ağacımızı toprakla buluşturduk. Burada ağaçlandırma çalışmalarına katkı verdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Balcı'nın yaptığı konuşmanın ardından Mabet Ağacı fidanları toprakla buluşturuldu, sertifikalar verildi.

Yaser ÇAPAROĞLU/SABAH