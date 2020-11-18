Hırsızın sabıka kaydı polisleri bile şaşkına çevirdi!

Avcılar'da 21 Eylül'de bir eve giren hırsızlar, ev sahibine ait cep telefonu ile yaklaşık 10 bin lira ve kapıda park halinde duran otomobili çaldı. Polis bu olayla ilgili çalışma yürütürken aynı hırsızlar bu kez Fatih, Gediz Mahallesinde bir eve girerek hırsızlık yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde hırsızın daha öncede defalarca yakalanan Beratcan G. olduğunu belirlendi. Azılı hırsızı yakalamak için operasyon yapan polis Beratcan G.'yi gözaltına aldı.

POLİS BİLE ŞAŞIRDI

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Beratcan G.'nin polisteki kaydı deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Şüphelinin daha önceden 11 adet evden hırsızlık, 1 kez başkasına ait kimlik kullanmak, 2 kez motosiklet hırsızlığı 5 kez ruhsatsız silah bulundurmak, 6 kez işyerinden hırsızlık, 3 kez uyuşturucu bulundurmak, 4 kez oto hırsızlığı, 3 kez açıktan hırsızlık, 1 kez Kaçakçılık, 2 kez görevli memura direnme, 1 kez resmi belgede sahtecilik, 10 kez yaralama ve 1 adet hayvan hırsızlığı suçlarından gözaltına alındığı tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliğinde hakkında iki ayrı hırsızlık dosyasından işlem yapılan Beratcan G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.