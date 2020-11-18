İdlip şehidinin ismi parkta yaşatılacak

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Deniz mahallesinde Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğlu'nun adı verilen park düzenlenen törenle açıldı.

Törene Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Fatih Bildik, İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, Samandağ Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Oda Başkanları, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BU VATAN İLELEBET ŞEHİTLER SAYESİNDE AYAKTA DURACAK

Törende konuşan, İlçe Kaymakamı Murat Kütük konuşmasında: "Şehitlik, hüzünle takılan, gururla taşınan bir madalya gibidir. Bu vatan ilelebet şehitler sayesinde ayakta duracak. Bütün şehitlerimiz yüreğimizde bir yaradır, yüreğimizde bir yara olarak Ali Emre' de yerini aldı. O bizim yüreğimizdedir, bizim kardeşimizdir, bizim şehidimizdir. Acısı ailesinin oldu kadar bizim de acımızdır. Bir kez daha Şehidimizin ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

"ŞEHİTLERİMİZ HEPİMİZİN ONURU VE GURURUDUR"

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz da; " Şehidimiz Ali Emre Fırıncıoğulları'nın doğduğu ve büyüdüğü mahallede, onun adına böyle bir parkı açmış olmanın, onun ismini ölümsüzleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ali Emre bu mahallede doğdu, bu mahallenin sokaklarında büyüdü, genç yaşta şehit oldu. Bu ülkenin şehitleri hepimizin onuru ve gururudur. Şehit Teğmen Ali Emre'yi biz o gülen gözleriyle, o masum yüzüyle hatırlayacağız. Onun şahsında bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."

PARKLAR BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Eryılmaz, "Teknoloji ve internet çağındayız, insanların her geçen gün biraz daha içine kapandığı bu süreçte mahalle aralarındaki parklar daha fazla önem arz ediyor. Bu bizim açtığımız ilk park değil. Bundan sonra da buna benzer parklarımızı çocuklarımıza ve halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın mahalle arasında güvenli bir şekilde, dışarıda arkadaşları ile kaynaşarak hayata hazırlanmaları noktasında parklar çok ciddi önem arz ediyor." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları Parkı'nın açılışı gerçekleşti.

Yaser ÇAPAROĞLU/SABAH