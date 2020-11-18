İhracat arttı, Sarp Sınır Kapısı’nda kilometrelerce tır kuyruğu oluştu

İhracatın artmasıyla birlikte Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan Artvin istikametine yaklaşık 15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Tır kuyruklarının ihracat ve nakliyedeki yüzde 30'luk artıştan kaynakladığını belirten Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, tır kuyrukları iş, ihracat ve istihdam demektir" dedi.

Yurt dışından ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen tırlar, Sarp Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Uluslararası taşımacılık yapan tırlar, Gürcistan gümrüğünde işlemlerin de yavaşlaması üzerine sınır kapısında beklemeyi sürdürüyor.

İHRAACATTA YÜZDE 30 ARTIŞ OLDU

Sarp kapısına doğru TIR kuyruklarının oluşmasının mutluluk verdiğini ifade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Burada oluşan tır kuyrukları, iş, ihracat ve istihdamın var olduğunu gösterir. Tır kuyrukları yoksa o ülkede veya bölgede sıkıntı vardır. İhracat ve nakliyede yüzde 30 artış oldu. Bu artış, tır kuyruklarının oluşmasına neden oluyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan, son zamanlarda 700'e yakın çıkış, 500'e yakın giriş oldu. Bölgedeki en etkin sınır kapılarından biridir. Yüzde 30'luk artış var." dedi.