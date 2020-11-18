Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Esenler'de bir araç, 6 araca ve duvara çarparak durabildi

'de bir araç, 6 araca ve duvara çarparak durabildi

'de direksiyon hakimiyetini kaybeden C.D. (28), önce caddedeki park halinde bulunan 6 araca, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 22:37 ABONE OL
İstanbul Esenler'de bir araç, 6 araca ve duvara çarparak durabildi

İstanbul Esenler Kemer Caddesi'nde 34 SHG 91 plakalı otomobiliyle giden C.D. (28), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce caddedeki park halinde bulunan 6 araca, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi.

SIKIŞTIĞI OTOMOBİLDEN YARALI OLARAK KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücüye, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK TEKRAR AÇILDI

Polis ekipleri, kaza nedeniyle caddeyi araç trafiğine kapattı. Otomobilin kaldırılması ve olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde tekrar trafik akışına açıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Esenler'de bir araç, 6 araca ve duvara çarparak durabildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA