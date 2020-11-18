İstanbul Esenler'de bir araç, 6 araca ve duvara çarparak durabildi

İstanbul Esenler Kemer Caddesi'nde 34 SHG 91 plakalı otomobiliyle giden C.D. (28), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce caddedeki park halinde bulunan 6 araca, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi.

SIKIŞTIĞI OTOMOBİLDEN YARALI OLARAK KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücüye, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK TEKRAR AÇILDI

Polis ekipleri, kaza nedeniyle caddeyi araç trafiğine kapattı. Otomobilin kaldırılması ve olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde tekrar trafik akışına açıldı.