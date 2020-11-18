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'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor

Türkiye'de yeni koronavirüs kısıtlamaları açıklandı. Hafta sonu belirli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Fakat 'da hala değişmeyen bir manzara var, o da toplu taşımalardaki yoğunluk. İstanbul'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk devam etti. Kadıköy ve 'da ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 09:35 ABONE OL
İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor

İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Kadıköy'de vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Kartal'da toplu taşımayı kullanmak için durakta bekleyen bazı yolcuların maske taktıkları bazılarının da maskeleri çene altında oldukları görüldü. Minibüslerin tüm uyarılara rağmen kendilerine verilen kapasitenin üzerinde fazla yolcu aldığı görüntülere yansıdı. Ekiplerin toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor.

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İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor
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