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Kan davası yine can aldı

’da kan davalı olduğu iddia edilen iki gurup arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Giriş Tarihi: 18.11.2020 11:42 ABONE OL
Kan davası yine can aldı

Batman'da kan davası yüzünden 1 kişi öldürüldü.

Batman'ın Belde Mahallesi Kültür İl Müdürlüğü önüne otomobille gelen iki kişi silahla 25 yaşındaki Ahmet Savaş isimli şahsa ateş açtı.

Karşılıklı çıkan silahlı çatışmada Ahmet Savaş vücuduna aldığı 3 kurşunla hayatını kaybederken diğer taraftan da bir kişi ayağından yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı.

Yaralanan diğer şahıs ise Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çatıma esnasında Özel Rehabilitasyon öğrencilerini taşıyan servis aracı da arada kalarak kurşunların hedefi oldu. Silah seslerinin duyulmasıyla beraber araçtan inen servis sürücüsü ve içindekiler kendilerini kurumak için kaçışırken çatışma ortasında kalan servis aracı kurşunların hedefi oldu.

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Kan davası yine can aldı
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